Son Dakika Haberleri: Yardım Almaya Gelenleri Soyan Hırsızlar Yakalandı

Yardım Almaya Gelenleri Soyan Hırsızlar Yakalandı

48 dakika önce

- Yardım almaya gelenleri soyan hırsızlar yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yardım talebinde bulunmak için gelen vatandaşları soyan yankesiciler yapılan operasyon sonucu yakalandı.

- Yardım almaya gelenleri soyan hırsızlar yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yardım talebinde bulunmak için gelen vatandaşları soyan yankesiciler yapılan operasyon sonucu yakalandı. Birçok kişiyi mağdur eden 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Gaziantep Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfı içerisinde artan hırsızlık olayları sonucu inceleme başlatan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra yankesici 2 kişiyi tespit etti. Ekipler yankesicilerin kalabalıktan faydalanarak ve el çabukluğu ile yardım talebinde bulunmaya gelen 4 kişinin cep telefonlarını, cüzdanlarını çaldıklarını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği M.F.K. ve A.P isimli şüphelileri yaptıkları operasyon sonucu gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:14 Kaynak: İHA

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