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YARDIM ALMAYA GİTTİLER, HESAPLARINA FAZLA YATAN 41 BİN 180 TL'Yİ İADE ETTİLER - Son Dakika

YARDIM ALMAYA GİTTİLER, HESAPLARINA FAZLA YATAN 41 BİN 180 TL'Yİ İADE ETTİLER

30.11.2021 15:30

ŞANLIURFA'da, PTT'den çocuklarının eğitimi için yapılan 'Şartlı Nakit Transferi' yardımını almaya gittiklerinde, hesaplarındaki yüklü miktardaki ödemeyi fark eden Ramazan Kızılkaya, Fahri Baksever ve Halil İbrahim İstemil, fazla olan toplam 41 bin 180 TL'yi iade etti.

ŞANLIURFA'da, PTT'den çocuklarının eğitimi için yapılan 'Şartlı Nakit Transferi' yardımını almaya gittiklerinde, hesaplarındaki yüklü miktardaki ödemeyi fark eden Ramazan Kızılkaya, Fahri Baksever ve Halil İbrahim İstemil, fazla olan toplam 41 bin 180 TL'yi iade etti.

Siverek ilçesinde yaşayan Ramazan Kızılkaya, Fahri Baksever ve Halil İbrahim İstemil, sabah saatlerinde çocuklarının eğitimi için ödenen 'Şartlı Nakit Transferi' yardımını almak için PTT'ye gitti. ATM'de işlem yapan Ramazan Kızılkaya hesabına 23 bin 580, Halil İbrahim İstemil 15 bin 400 ve Fahri Baksever de 2 bin 200 TL fazla para yatırıldığını gördü. Yanlışlık olduğunu anlayan Kızılkaya, İstemil ve Baksever, gittikleri PTT şubesinde durumu anlatıp paranın fazlasını iade etti.

TUTANAKLA PTT'YE İADE

Sistem arızası nedeniyle paranın fazla yatırıldığını öğrenen Ramazan Kızılkaya, Her ay çocuklarımız için eğitim yardımı ödemeleri yapılıyor. Ben de sabah parayı çekmeye geldiğimde hesapta 23 bin 580 TL fazla parayla karşılaştım. Şaşırdım ve yanlışlık olduğunu fark ederek PTT müdürlüğüne konuyu anlattım. Yetkililer de sistem arızası nedeniyle yanlışlık olduğunu söylediler. Hakkım olmayan parayı tutanakla PTT yetkililerine teslim ettim dedi.

Halil İbrahim İstemil ile Fahri Baksever de yanlışlıkla yatan fazla parayı tutanakla iade ettiklerini dile getirdi.

YARDIM ALMAYA GİTTİLER, HESAPLARINA FAZLA YATAN 41 BİN 180 TL'Yİ İADE ETTİLER
YARDIM ALMAYA GİTTİLER, HESAPLARINA FAZLA YATAN 41 BİN 180 TL'Yİ İADE ETTİLER
YARDIM ALMAYA GİTTİLER, HESAPLARINA FAZLA YATAN 41 BİN 180 TL'Yİ İADE ETTİLER
YARDIM ALMAYA GİTTİLER, HESAPLARINA FAZLA YATAN 41 BİN 180 TL'Yİ İADE ETTİLER

Ramazan Kızılkaya, Türk Lirası, Siverek, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARDIM ALMAYA GİTTİLER, HESAPLARINA FAZLA YATAN 41 BİN 180 TL'Yİ İADE ETTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: YARDIM ALMAYA GİTTİLER, HESAPLARINA FAZLA YATAN 41 BİN 180 TL'Yİ İADE ETTİLER - Son Dakika
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