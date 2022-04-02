Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

02.04.2022 11:05

Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı İzmir'in Menemen, Aliağa, Bayındır ve Urla ilçelerinde, sosyal yardımlaşma derneğinden geldiklerini, odun ve koli yardımı yapacaklarını söyleyerek evlere girip hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Menemen, Aliağa, Bayındır ve Urla ilçelerinde, sosyal yardımlaşma derneğinden geldiklerini, odun ve koli yardımı yapacaklarını söyleyerek evlere girip hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.O., G.D. ve E.Ü. adlı 3 şüphelinin, Menemen, Aliağa, Bayındır ve Urla ilçelerinde 5 farklı adrese giderek, sosyal yardımlaşma derneğinden geldiklerini, odun ve koli yardımı yapacaklarını söyleyerek evlere girip hırsızlık yaptıklarını belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler harekete geçerken, jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 3 şüpheli şahsın plakası sökülmüş beyaz renkli açık kasa kamyonet ile evlerinde tek yaşayan yaşlı kadınları tercih ederek hırsızlık yaptıkları, mağdurlardan yaşlı bir kadının olaydan sonra yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Saklandıkları evde kıskıvrak yakalandılar

Ekipler 3 şüphelinin Konak ilçesinde bir evde saklandıklarını belirleyerek adrese operasyon düzenledi. S.O., G.D. ve E.Ü., gizlendikleri adreste jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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