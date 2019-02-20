Yardım Bahanesiyle Gittiği Evlerde Bayanlar Gasp Eden Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Yardım bahanesiyle gittiği evlerde bayanlar gasp eden şahıs tutuklandıSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farklı tarihlerde yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde kapıyı açan bayanların eşleri ile konuşmak istediğini söyleyen ve o esnada 6 bin TL değerindeki 3 cep telefonunu çalan...
Yardım bahanesiyle gittiği evlerde bayanlar gasp eden şahıs tutuklandı
SAKARYA - Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde farklı tarihlerde yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde kapıyı açan bayanların eşleri ile konuşmak istediğini söyleyen ve o esnada 6 bin TL değerindeki 3 cep telefonunu çalan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık büro ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde bayan şahıslara eşleri ile konuşmak istediğini söyleyerek bayanların ellerindeki telefonu gasp eden şahsa yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın bu kapkaç yöntemiyle farklı tarihlerde 3 bayanın toplam 6 bin TL değerindeki telefonlarının çalındığı öğrenildi.
Ekiplerin kapsamlı çalışmaları ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda kapkaç olaylarını gerçekleştiren şahısın kapkaç sonrası olay yerinden kaçtığı arabayı takip etti. Takip sonrasında ekipler tarafından Adapazarı ilçesinde durdurulan araç sürücüsü C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
Malatyaspor Yönetimi, Çılgın Sedat'ın Serebral Palsi Hastası Oğlunun Yardım Gecesinde 100 Bin TL Bağış Yaptı
Evli Adamın Genç Kıza 'Senden Hoşlanıyorum' Demesi Taciz Sayıldı
Komisyonda Kabul Edildi! iPhone'un Fiyatı 16 Bin TL'yi Aşabilir
Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu