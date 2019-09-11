Son Dakika Haberleri: Yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı
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Yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ATM'ye gelen turistlere yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, kredi kartlarından para çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ATM'ye gelen turistlere yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, kredi kartlarından para çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki çeşitli otellerde tatil yapan bazı turistler, alışveriş yapmak amacıyla çarşıya çıktıklarında, ATM'lerden para çekmek isterken yardım etme bahanesiyle yanlarına yaklaşan bazı kişiler tarafından kredi kartlarından para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin Kumköy Turizm Merkezi'nde olduğu belirlendi. 9 Eylül'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobildeki A.D., M.A.T. ve Ş.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada pos cihazı ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan A.D., M.A.T. ve Ş.D. dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlarını itiraf eden şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden A.D. ve M.A.T., 'Kredi kartı hırsızlığı' suçundan tutuklanırken, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Manavgat, Kumköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:28 Kaynak: DHA
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