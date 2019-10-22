Son Dakika Haberleri: Yardım bahanesiyle vatandaşın parasını kendi hesabına göndermiş
Son Dakika Güncel Yardım bahanesiyle vatandaşın parasını kendi hesabına göndermiş

Yardım bahanesiyle vatandaşın parasını kendi hesabına göndermiş

32 dakika önce

Gaziantep'te ATM'lerde işlem yapmaya çalışan kişilerin paralarını, yardımcı olma bahanesiyle kendi hesabına gönderdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yardım bahanesiyle vatandaşın parasını kendi hesabına göndermiş, System.String[]

Gaziantep'te ATM'lerde işlem yapmaya çalışan kişilerin paralarını, yardımcı olma bahanesiyle kendi hesabına gönderdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve PTT ATM'lerinde para çekme ve para gönderme konusunda vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şikayetlerin geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çeşitli tarihlerde meydana gelen 4 dolandırıcılık olayının şüphelisinin eşkalini belirledi. Kimliği tespit edilen zanlı, operasyonla yakalandı.

Şüphelinin, yardım bahanesiyle işlemlerini yaptığı vatandaşların paralarını kendi hesabına göndererek dolandırıcılık yaptığı, benzer suçlardan 13 suç kaydı bulunduğu, 2 hırsızlık olayından da hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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