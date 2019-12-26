Yardım bahanesiyle yaklaştı, baygın şahsın parasını çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yardım bahanesiyle yaklaştı, baygın şahsın parasını çaldı - Son Dakika

Yardım bahanesiyle yaklaştı, baygın şahsın parasını çaldı

7 saat önce

Malatya'da baygınlık geçiren şahsa yardım ediyormuş gibi yaklaşıp cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı.

Yardım bahanesiyle yaklaştı, baygın şahsın parasını çaldı, System.String[]

Malatya'da baygınlık geçiren şahsa yardım ediyormuş gibi yaklaşıp cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta baygınlık geçiren sara hastası şahsın cebinden bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinden 7,4 gram kubar esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli adli makamlara sevk edilirken, mağdur vatandaşın da ifadesine başvuruldu. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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