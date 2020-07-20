Yardım bekliyor! Gözlerinin görebilmesi için 45 bin TL gerekli - Son Dakika

Yardım bekliyor! Gözlerinin görebilmesi için 45 bin TL gerekli

Mersin'de yaşayan 12 yaşındaki Kerem kaya, sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Dünyasının dahada kararması için kornea nakli bekliyor. 45 bin TL tutan masraflar nedeniyle Kaya'nın ailesi devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım beklemektedir.

Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki evlerinde 9 yıl önce, henüz 3 yaşındayken tadilat çalışmaları sırasında gözüne demir çubuk batan Kerem'in, sağ gözü görme yetisini kaybetti. Annesi Derya Kaya (29) tarafından Mersin'de ve çeşitli illerde birçok hastaneye götürülen Kerem için uygulanan tedavilerden sonuç alınamadı. Kaya, son olarak Ankara'da gittikleri özel bir göz hastanesinde çocuğu için aradığı umut ışığını buldu.Burada Kerem'in gözünün ışık aldığını belirleyen doktorlar, acilen kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi. Genç anne, 3 yıl önce elindeki tüm imkanlarını kullanarak Kerem'i ameliyat ettirdi. Tekrar görmeye başlayan Kerem tedaviden 6 ay sonra parkta oynarken talihsiz şekilde düştü ve korneasının zedelenmesi nedeniyle görme yetisini yeniden kaybetti.

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AMELİYAT OLABİLMESİ İÇİN 45 BİN TL GEREKLİ

3 çocuğu ve kayınvalidesi ile birlikte oturan işsiz anne Derya Kaya, doktorların Kerem'in gözünde hala ışık olduğunu ve kornea nakli için geç kalınmaması gerektiğini söylediğini dile getirdi. Yeni bir ameliyat için maddi imkanlarının olmadığını ve oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Kaya, "Okula gitmek istemiyor. Arkadaşları dalga geçiyor. İntihara kalkıştı. Bu durum bize çok acı veriyor. Ben oğlumun tekrar ameliyat olup iyileşmesini istiyorum. Kerem bu durumu kafasına çok takıyor ve üzülüyor. Biz de çok üzülüyoruz. Ameliyat olursa çok sevineceğiz. Yardımsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Umudumuz için 45 bin TL lazım. Küçük çocuğum var, çalışamıyorum. Hiçbir gelirimiz yok. Kaynanamın desteği ile yaşıyoruz. Geç kaldıkça şansımız azalıyor" dedi.

"ESKİSİ GİBİ GÜZEL GÖRMEK İSTİYORUM"

Ameliyat olup arkadaşları gibi koşup oynamak, okula gitmek isteyen Kerem de, "Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor hep. Ameliyat olmak istiyorum. Yeniden eskisi gibi güzel görmek istiyorum" diye konuştu.Torunu için tüm imkanlarını seferber eden babaanne Gülay Kaya ise, gözyaşları içinde Kerem'in ameliyatı için yardım istedi.

Talihsiz Kerem'in dünyasının kararmaması için 45 bin liraya ihtiyacı var
Derya Kaya, Mersin, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yardım bekliyor! Gözlerinin görebilmesi için 45 bin TL gerekli - Son Dakika
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