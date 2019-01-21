Son Dakika Haberleri: Yardım Çağrısı Yapılan Lastik Botta 41 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Yardım Çağrısı Yapılan Lastik Botta 41 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

24 dakika önce

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve yardım çağrısı yapan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yardım Çağrısı Yapılan Lastik Botta 41 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollardan  Yunanistan'a geçmeye çalışan ve yardım çağrısı yapan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Enez sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde Afganistan uyruklu 10'u çocuk 7'si kadın 41 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bottan yardım çağrısı yapıldı. Kaçakların yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 41 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel
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