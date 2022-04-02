YARDIM DAĞITMA BAHANESİYLE 4 İLÇEDE HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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YARDIM DAĞITMA BAHANESİYLE 4 İLÇEDE HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA

02.04.2022 11:14

İZMİR'in Urla, Aliağa, Bayındır ve Menemen ilçelerinde yardım dağıtma bahanesiyle hırsızlık yaptıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İZMİR'in Urla, Aliağa, Bayındır ve Menemen ilçelerinde yardım dağıtma bahanesiyle hırsızlık yaptıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri Urla, Aliağa, Bayındır ve Menemen ilçelerinde yardım amaçlı odun dağıtma ve kaymakamlık yardım kolisi dağıtma bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonla E.Ü, G.D. ve Ş.O. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

YARDIM DAĞITMA BAHANESİYLE 4 İLÇEDE HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA
YARDIM DAĞITMA BAHANESİYLE 4 İLÇEDE HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Menemen, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARDIM DAĞITMA BAHANESİYLE 4 İLÇEDE HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: YARDIM DAĞITMA BAHANESİYLE 4 İLÇEDE HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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