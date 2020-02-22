Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı - Son Dakika

Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı

32 dakika önce

ADIYAMAN merkezli 22 ilde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin toplanan yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN merkezli 22 ilde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin toplanan yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Dernek yöneticilerinin, engelliler ve kanser hastalarını kullanarak, 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' yöneticilerinin, vatandaşlardan kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

22 İLDE 49 GÖZALTI

Derneğin faaliyet gösterdiği Adıyaman, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapan polis, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda makbuz ele geçirildi.

10 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme ile 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

DERNEK BAŞKANININ ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu saptandı. Başkan R.Ç.'nin internet üzerinden derneğe elaman kazandırdığı da belirlendi.

Gözaltına alınan 49 şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 21 şüpheli ise polis tarafından aranıyor.


Adıyaman, Elele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
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