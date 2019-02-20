Yardım Etme Bahanesiyle Kapkaç İddiası
48 dakika önce
Sakarya'da yardım etme bahanesiyle gittiği evlerden kapkaç yöntemiyle 6 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Sakarya
'da yardım etme bahanesiyle gittiği evlerden kapkaç yöntemiyle 6 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı
ilçesinde yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde eşleriyle konuşmak istediğini söylediği 3 kadının dalgınlığından yararlanıp 6 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinden uzaklaştığını tespit ettikleri aracı Adapazarı ilçesinde durdurdu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü C.Ç'nin (41) "hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:30 Kaynak: AA
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