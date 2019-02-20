Son Dakika Haberleri: Yardım Etme Bahanesiyle Kapkaç İddiası

Yardım Etme Bahanesiyle Kapkaç İddiası

48 dakika önce

Sakarya'da yardım etme bahanesiyle gittiği evlerden kapkaç yöntemiyle 6 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yardım Etme Bahanesiyle Kapkaç İddiası, System.String[]
Sakarya'da yardım etme bahanesiyle gittiği evlerden kapkaç yöntemiyle 6 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde eşleriyle konuşmak istediğini söylediği 3 kadının dalgınlığından yararlanıp 6 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinden uzaklaştığını tespit ettikleri aracı Adapazarı ilçesinde durdurdu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü C.Ç'nin (41) "hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üvey Babası Tarafından Darp Edilen 3 Yaşındaki Esma, Hayatını Kaybetti Malatyaspor Yönetimi, Çılgın Sedat'ın Serebral Palsi Hastası Oğlunun Yardım Gecesinde 100 Bin TL Bağış Yaptı

Evli Adamın Genç Kıza 'Senden Hoşlanıyorum' Demesi Taciz Sayıldı Komisyonda Kabul Edildi! iPhone'un Fiyatı 16 Bin TL'yi Aşabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:18:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yardım Etme Bahanesiyle Kapkaç İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]