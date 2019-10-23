Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı

Motora giren yaralı kedi operasyonla kurtarıldı

BURSA - Bursa'da yol ortasında bir kedinin yaralı halde yattığını gören kadın sürücü, hayvana yardım için aracını durdurdu. Ancak birden kalkan kedi, aracın motoruna kaçtı.

İlginç kurtarma operasyonu Setbaşı köprüsü üzerinde meydana geldi. Aracıyla trafikte ilerleyen Şehriban Şimşek, Setbaşı köprüsü mevkinde bir yavru kedinin yaralı vaziyette yolun ortasında yattığını gördü. Hemen aracını durduran kadın sürücü, kediye yardım etmek istedi. Yardım etmek istediği kedi Şehriban Şimşek'in aracının içine kaçtı. Uzun süre kediyi aracın içinden kurtarmak için uğraşan Şimşek, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kedi aracın motor kısmından çıkarıldı. Kurtarılan kedi tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Şehriban Şimşek, yavru kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Başından geçen olayı anlatan Şehriban Şimşek, "Aracımla seyir halindeyken bir kedinin yolda yaralı halde yattığını gördüm, Hemen yardım etmek için aracımı yolun ortasında durdurarak indim. Yanına gittiğim kedi aracımın motor kısmına girdi. Uzun süre uğraştım, fakat çıkartamadım. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Yapılan çalışmayla kedi çıkarıldı. Herkese teşekkür ederim" dedi.