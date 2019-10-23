Son Dakika Haberleri: Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı
Son Dakika Genel Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı

Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı

43 dakika önce

Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı Motora giren yaralı kedi operasyonla kurtarıldıBURSA - Bursa'da yol ortasında bir kedinin yaralı halde yattığını gören kadın sürücü, hayvana yardım için aracını durdurdu.

Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı

Motora giren yaralı kedi operasyonla kurtarıldı

BURSA - Bursa'da yol ortasında bir kedinin yaralı halde yattığını gören kadın sürücü, hayvana yardım için aracını durdurdu. Ancak birden kalkan kedi, aracın motoruna kaçtı.

İlginç kurtarma operasyonu Setbaşı köprüsü üzerinde meydana geldi. Aracıyla trafikte ilerleyen Şehriban Şimşek, Setbaşı köprüsü mevkinde bir yavru kedinin yaralı vaziyette yolun ortasında yattığını gördü. Hemen aracını durduran kadın sürücü, kediye yardım etmek istedi. Yardım etmek istediği kedi Şehriban Şimşek'in aracının içine kaçtı. Uzun süre kediyi aracın içinden kurtarmak için uğraşan Şimşek, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kedi aracın motor kısmından çıkarıldı. Kurtarılan kedi tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Şehriban Şimşek, yavru kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Başından geçen olayı anlatan Şehriban Şimşek, "Aracımla seyir halindeyken bir kedinin yolda yaralı halde yattığını gördüm, Hemen yardım etmek için aracımı yolun ortasında durdurarak indim. Yanına gittiğim kedi aracımın motor kısmına girdi. Uzun süre uğraştım, fakat çıkartamadım. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Yapılan çalışmayla kedi çıkarıldı. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı

İtfaiye, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özge Özpirinçci'den senaryo gereği ölen rol arkadaşı Caner Cindoruk'a kanlı veda
Dünya şampiyonu Vervoort ötenazi ile yaşamına son verdi Tutuklanan HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan teröristleri yargıladığı iddiası İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:16:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]