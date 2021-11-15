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Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar - Son Dakika

Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar

15.11.2021 21:08

Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar Elazığ'ın Baskil ilçesinde boş sulama havuzuna düşen yaralı domuz, kendisini kurtarmak isteyen vatandaşlara saldırmaya çalıştı.

Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde boş sulama havuzuna düşen yaralı domuz, kendisini kurtarmak isteyen vatandaşlara saldırmaya çalıştı. Vatandaşlar domuzun havuzda olmasına rağmen panikle kaçıştı.

Olay Baskil ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede bulunan boş sulama havuzundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, havuzun yanına gitti. Vatandaşlar, sulama havuzuna düşen ve yaralandığı fark eden domuza yardım etmek istedi. Fakat domuz, yaralı olmasın rağmen havuzdan vatandaşlara saldırmaya kalkıştı. Vatandaşlar, domuzun havuzda olmasına rağmen korkarak kaçıştı.

O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, yaralı domuzun kendi imkanları ile havuzdan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.

Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar
Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar
Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar
Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar

Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar - Son Dakika
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