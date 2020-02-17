Yardım etmek isterken canından oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yardım etmek isterken canından oldu - Son Dakika

Yardım etmek isterken canından oldu

26 dakika önce

İstanbul-İzmir otobanında kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için yardıma gelenlere tır çarptı.

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İstanbul- İzmir otobanında kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için yardıma gelenlere tır çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.


Kaza, İstanbul-İzmir otobanı Bursa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan 16 KAS 32 plakalı kamyonetin lastiği patladı. 34 AIU 319 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Başer (30) ve yanındaki arkadaşları da çalıştıkları firmanın ait kamyonetin lastiğini değiştirmek için yardıma geldi. Başer ve yanındakilere, lastiği değiştirdikleri sırada onları fark etmeyen 16 JFP 23 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Başer ve yanındaki bir kişi kamyonet ile tırın arasında sıkıştı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sıkışan 2 kişi bulundukları yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, Başer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 yaralı hastaneye sevk edildi.


Polis ekipleri kaza mahalinde geniş güvenlik önlemleri alırken, otobanda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya sebep olan tır sürücüsü gözaltına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İstanbul, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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