Yardım etmek isterken canından oldu - Son Dakika

Yardım etmek isterken canından oldu
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde otoyolda lastiği patlayan arkadaşlarına yardım etmek isteyen Muhammet Can Yorga (19), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde otoyolda lastiği patlayan arkadaşlarına yardım etmek isteyen Muhammet Can Yorga (19), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınında meydana geldi. Balçova yönünden Narlıdere istikametine iki araç ile seyir halinde olan arkadaş grubundan iddiaya göre arkada bulunan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 KE 1913 plakalı otomobilin lastiği patladı. Bunun fark eden Muhammet Can Yorga'nın içinde bulunduğu 21 AAB 369 plakalı otomobil yardım etmek için durdu. Araçtan inen Yorga, arkadaşlarının lastiği değiştirmesine yardım etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yorga'ya U.Ö. (21) yönetimindeki 35 ULG 99 plakalı otomobil çarptı.Kazayı gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yorga'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yorga'nın öldüğünü öğrenen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. U.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada "Maske tak" diye yolcuyu uyaran şoför, yumruklu saldırıya uğradı Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş