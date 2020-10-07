Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı - Son Dakika

Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı

07.10.2020 14:38

Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı Yangına müdahale etmeye gitti karşılaştığı manzara karşısında şok oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına giden yardım sever vatandaş karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı

Yangına müdahale etmeye gitti karşılaştığı manzara karşısında şok oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına giden yardım sever vatandaş karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Dumanları gören Kanat Özset yangına yardım etmek için gittiğinde kendi dükkanının yandığını görünce şok oldu.

Gümbet Mahallesi Şakir Esen Demir sokakta bulunan bir restoranın bacasında yangın başladı. Yangın, işletmenin çatısındaki depoya sıçradı. Kısa sürede depoyu alevler sararken yangından yoğun duman çıktı. İhbar üzerine yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 hızlı müdahale aracıyla alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına esnaf da destek verdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında buzdolabı, fırın ve ocak gibi mutfak malzemelerinin tamamen yandığı öğrenilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yardıma gitti hayatının şokunu yaşadı

Yangını uzaktan gören Kanat Özsert yangına yardım için bölgeye gitti. Yangın mahalline ulaştığında kendi dükkanının yandığını gören Özsert hayatını şokunu yaşadı.

Özsert Ortakent mahhalesine giderken yoğun dumalar görüp yardım için bölgeye geldiğinde kendi dükkanının yandığını gördüğünü söyleyerek "Gümbet'te bulunan başka bir işletmemden Ortakent'e doğru yola çıkıyordum. Daha sonra yoğun dumanı fark ettim. İlk etapta bizim bölgemizden olduğunu düşünememiştim. Daha sonra insanların yardıma ihtiyacı vardır veya itfaiye gitti mi diye kontrol etmek istedim. Daha sonra yaklaştıkça bizim işletmemiz olduğunu gördüm. Biraz heyecanla panikle geldim. Daha sonra buraya gelirken telefon açtım. İtfaiye çok hızlı bir şekilde müdahaleyi yapmış çok teşekkür ederiz. Burada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması bizim içine en önemli şey. Eşyalar yanar, işletme yanar, çok önemli değil. Önemli olan çalışanlarımızın canının tehlikede olmaması, onların sağlık durumunun iyi olması yeterli" dedi.

Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı
Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı

İtfaiye, Yangın, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yardım etmeye gitti, dükkanının yandığını görünce şok yaşadı - Son Dakika

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