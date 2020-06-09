Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar (2) - Son Dakika

Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERÇerkezköy'de yardım bahanesiyle M.K. adlı kadını gasbetmeye çalışan T.Z. ve M.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Çerkezköy'de yardım bahanesiyle M.K. adlı kadını gasbetmeye çalışan T.Z. ve M.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları süren şüphelilerden T.Z.'nin hırsızlık suçundan, M.D.'nin ise 'uyuşturucu kullanmak'tan poliste kaydı olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:12 Kaynak: DHA
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