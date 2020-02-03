Yardım için 2 milyon 500 bin lira toplandı, küçük Ahmet tedavi için Ankara'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yardım için 2 milyon 500 bin lira toplandı, küçük Ahmet tedavi için Ankara'ya gitti - Son Dakika

Yardım için 2 milyon 500 bin lira toplandı, küçük Ahmet tedavi için Ankara'ya gitti

7 saat önce

Batman'da beyincik erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay, kendisi için toplanan 2 milyon 500 bin liranın ardından tedavisi için Ankara'ya gitti.

Yardım için 2 milyon 500 bin lira toplandı, küçük Ahmet tedavi için Ankara'ya gitti, System.String[]

Batman'da beyincik erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay, kendisi için toplanan 2 milyon 500 bin liranın ardından tedavisi için Ankara'ya gitti.


Batman'da beyincik erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet için valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentteki STK temsilcileri ve vatandaşların da desteği ile yardım kampanyası kapsamında 2 milyon 500 bin lira toplandı. Toplanan yardım parasının ardından Ahmet, tedavi olmak üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.


"Geri kalan paranın toplanacağına inanıyorum"


Küçük Ahmet'in babası İhsan Abay, oğlu için 2 milyon 500 bin lira toplandığını kampanyada destek veren herkese teşekkür ettiklerini söyledi. Abay, "En ez 10 aylık tedavi süreci ilaç verecek şekilde toplanıldı. Gerçekten Allah bu halktan razı olsun Batman Valimiz ve bütün yetkililer, halk ve öğrenciler kimin elinden ne geldiyse kesinlikle herkesin yapabileceğine yaptığına inanıyorum. Ben halka güvenerek çocuğumun tedavisine başlayacağım, tüm parası tamamlanmadan başlayacağım tedavisine çünkü ben güveniyorum halkımıza inşallah en kısa zamanda Cumhurbaşkanımız, Sosyal Güvenlik Kurumu bu ilacı gerçekten de iyi fayda getirecekse en kısa zamanda ödeme kapsamına alacaklarına inanıyorum. Bütün emeği gecen vatandaşlara teşekkür ederim Allah razı olsun. Şu ana kadar 2 milyon 500 bin toplanmış, 1 yılık tedavisi için 500 bin eksik kalmış, onun da en kısa zamanda toplanacağına inanıyorum. Artık şüphe duymuyorum bu halkın böyle kenetlendikten sonra bu halkı böyle gördükten sonra kesinlikle artık benim bir endişem kalmamıştır çocuğumun tedavisine başlayacağım. İnşallah bundan sonra halkımın duasını bekliyorum. İnşallah dualarıyla ve vereceğimiz ilaçla ve beraber iyileşir" dedi. - BATMAN

Ahmet Çınar, Batman, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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