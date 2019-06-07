Son Dakika Haberleri: Yardım için 7 bin kilometre yol gitti
Son Dakika Güncel Haber

Yardım için 7 bin kilometre yol gitti

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan PTT Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoglu, yoksul insanlara yardım edebilmek için 7 bin kilometre yol kat etti.

Yardım için 7 bin kilometre yol gitti, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan PTT Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoglu, yoksul insanlara yardım edebilmek için 7 bin kilometre yol kat etti.

PTT-Der, tarafından başlatılan kampanya ile Uganda'ya giden Tokluoglu, köyde su kuyusu açtırarak 300 kişilik de geçtiğimiz ramazan ayında iftar yemeği verdi. Yapılan saha araştırması sonucu Iganga şehrine bağlı Kabira köyünde su kuyusu çalışmalarına başlandı. Yapılan sondaj sonucu köy halkı ile hayvanlarına rahatlıkla yetecek temiz kaynak suyuna ulaşıldı.

PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, yaptığı açıklamada Afrika'da gerçek yoksulluğu yaşayan kardeşlerimize duyarlı olmak zorunda olduklarını belirtti.

Tokluoğlu," İzlediğimiz videolarda oradaki insanların resmen çamurlu su içtiklerini gördük ve vicdanımız bu duruma el vermedi. Çok şükür amaçladığımız gibi su kuyusunu açtık ve bölgede yaşayan insanlar aileleri ile birlikte temiz suya kavuştu" dedi.

PTT-DER gönüllüleri yurt içerisinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için çalışmalar yürütüyor. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
Kaman, Kırşehir, PTT, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Got Talent yarışmacısı Alla Klyshta'nın cesedi nehirde bulundu Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:48:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yardım için 7 bin kilometre yol gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]