Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi

13.02.2023 14:49
Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya yardım için gönderilen montun cebinde bulunan cüzdan ve otomobil anahtarı Rize'deki sahibine ulaştırılması için yetkililere teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya yardım için gönderilen montun cebinde bulunan cüzdan ve otomobil anahtarı Rize'deki sahibine ulaştırılması için yetkililere teslim edildi.

Depremzedeler için Rize'nin Ardeşen İlçe Belediyesi öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki Hatunsuyu Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yardım malzemeleri arasındaki montun cebinde, bir depremzede tarafından otomobil anahtarı ile 250 lira, kredi ve kimlik kartları bulunan bir cüzdan bulundu.

Cüzdan ve anahtar, yardımın dağıtımında görev alan Cumali Demir'e verildi.

Demir de cüzdan ve anahtarı Yeşilyurt Spor Kompleksinde Rize'de yaşayan sahibine ulaştırılması için Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim etti.

Kenan Hatipoğlu, AA muhabirine, vatandaşların duyarlılığının kendisini duygulandırdığını dile getirerek, "Yardımı alan vatandaşımız bir şekilde bize ulaşarak cüzdan ve anahtarı teslim etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Birlik, beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

Demir ise cüzdan ve anahtarın başka bir depremzede tarafından bulunarak kendisine teslim edildiğini aktararak, aracılık yaptığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 40 gözaltı kararı Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 40 gözaltı kararı Van, Malatya'nın yaralarını sarmak için çalışıyor Van, Malatya'nın yaralarını sarmak için çalışıyor

Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 Türkiye'nin acısını paylaşan Eljif Elmas, attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı
16:10 178 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hivay'ın ilk isteği çilekli süt oldu
16:09 CZN Burak, enkaz altındaki Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeleri aktardı: Çalışmalara devam ediliyor
16:01 Bakan Çavuşoğlu'dan "Suriyelilere kapılar açılıyor" iddialarına net yanıt: PKK/YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapıların açılması söz konusu değil
15:49 Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı
15:32 Fotoğrafın enkazdaki aileye ait olduğu iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
15:27 Kahramanmaraş depremini önceden bilen "deprem kahini" sırrını açıkladı: Özel bir yazılım geliştirdim
15:23 Numan Kurtulmuş'tan deprem bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır
15:18 Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Giresun'da bir stada verildi
15:14 "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 16:40:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement