- Yardım için geldiği camide hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da hafriyat işine yardım için geldiği cami bahçesinde fenalaşan inşaat ustası caminin arka kapısında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Ulu Cami'de meydana geldi. İnşaat ustası 60 yaşındaki Nurettin Dilmen, devam eden inşaat çalışmasına yardım etmek için sabah camiye geldi. Caminin arka bölümünde yapılan şadırvanın su kanallarını kazma ile açan Dilmen, aniden rahatsızlandı. Fenalaşan Dilmen'i cemaat caminin arka kapısı önüne getirdi ve hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla camiye gelen sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Nurettin Dilmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dilmen'in cansız bedeni otopsi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dilmen'den geriye temiz giysileri ve kapı girişindeki sigara poşeti kaldı.