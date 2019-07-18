Yardım için gelen polis aracına otomobil çarptı: 2 yaralı
2 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, lastiği patlayan bir aracın sürücüsüne yardım için gelen polis aracına otomobilin çarpması sonucu 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:48 Kaynak: AA
'nın Beypazarı
ilçesinde, lastiği patlayan bir aracın sürücüsüne yardım için gelen polis aracına otomobilin çarpması sonucu 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı. Osman Can
Bülbül idaresindeki 06 BN 9040 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında lastiği patlayan bir aracın sürücüsüne yardım için gelen Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na bağlı ekip aracına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile polis memuru Mustafa İnanç yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
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