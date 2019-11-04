Son Dakika Haberleri: Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti

Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti

7 saat önce

Malatya'da yardım amaçlı gittiği evde fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'da yardım amaçlı gittiği evde fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden iddiaya göre bakıma muhtaç bir aileyi beraberindeki bir kaç arkadaşı ile ziyarete giden Mehmet Aladağ (68) evde aniden fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Aladağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Aladağ'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılığın talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatılırken şahsın beraberindeki arkadaşları ile birlikte yardım amaçlı gittiği ev sakinleri ifadeleri kalınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Mimar Sinan Caddesi, Battalgazi, Malatya, Aladağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 02:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]