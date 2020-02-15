Yardım kampanyası başlatılan Samet'in ameliyat günü kesinleşti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yardım kampanyası başlatılan Samet'in ameliyat günü kesinleşti - Son Dakika

Yardım kampanyası başlatılan Samet'in ameliyat günü kesinleşti

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 1 yıldır beynindeki tümörle mücadele eden 30 yaşındaki Samet Sarıoğlu'nun ameliyat masrafları için gerekli para düzenlenen yardım kampanyası ile toplandı.

Yardım kampanyası başlatılan Samet'in ameliyat günü kesinleşti, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 1 yıldır beynindeki tümörle mücadele eden 30 yaşındaki Samet Sarıoğlu'nun ameliyat masrafları için gerekli para düzenlenen yardım kampanyası ile toplandı. Sarıoğlu, 26 Şubat tarihinde ameliyat olacak.


Yardım kampanyası sonrasında AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar ve İHH İlçe Temsilcisi İsa Şahin ile birlikte Samet Sarıoğlu'nu ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samet için gerekli paranın toplandığını ve ameliyat tarihinin kesinleştiğini açıkladı. Ameliyatın 26 Şubat tarihinde Ankara İbni Sina Hastanesinde gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Kılıç, "Önceki ziyaretimizde 'Terme Samet'in arkasında' demiştik. Görüldüğü üzere kampanyanın ikinci gününde ameliyat masrafları tamamlanmış durumda. Samet kardeşimiz inşallah bu hastalığını atlatacak, 2 ay sonra dünyaya gelecek olan evladını büyütecek" ifadelerini kullandı.


"İyilik her zaman her yerde"


Termelilerin Sarıoğlu ailesine büyük destekte bulunduğunu belirten İHH Terme Temsilcisi İsa Şahin ise, "Terme İHH Temsilciliğimiz, Terme Belediye Başkanlığımız ve tüm duyarlı hayırsever kardeşlerimizin katkılarıyla Samet Sarıoğlu'nun tedavisi ile ilgili olarak başlatmış olduğumuz yardım kampanyasında ulaşılmak istenen miktara fazlasıyla ulaşıldığından yardım kampanyası sonlandırılmıştır. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a ve tüm duyarlı hayırsever kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Zerre kadar katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Rabbim böyle güzel işlerde birlikteliğimizi daim eylesin. Terme İHH Temsilciliği olarak 'İyilik her zaman her yerde' diyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Ali Kılıç, Samsun, Terme, İHH, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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