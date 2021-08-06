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Yardım kamyonu alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

Yardım kamyonu alkışlarla uğurlandı

06.08.2021 09:54
Yardım kamyonu alkışlarla uğurlandı, System.String[]

Lüleburgaz Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası için toplanan yüzlerce koli yardım malzemesi dün gece yarısı Marmaris ve Manavgat'a doğru yola çıktı.

Gönüllüler ve belediye personelinin tek tek özenle hazırladığı yardım kolileri alkışlar eşliğinde uğurlandı. Öte yandan bazı yardım malzemelerinin içinden çıkan notlar ise duygulandırdı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yangın bölgelerinden çağrı sonrası başlattığı yardım kampanyasına Lüleburgazlılar duyarsız kalmadı. Kısa süre içerisinde çağrıya yanıt veren binlerce Lüleburgazlı Marmaris ve Manavgat'taki orman yangınları sonucundaki yaraları sarmak için harekete geçti. İki günlük süre içerisinde Lüleburgazlılar ayakkabıdan yanmaz kıyafete, yanık kreminden barete kadar onlarca çeşit ürünü toplamayı başardı.

Tek tek kolilendiler

İki gün boyunca gelen yardım malzemeleri Lüleburgaz Belediyesi personelleri ve gönüllüler tarafından tek tek ayrılarak kolilendi. Gönüllülerin yardım malzemelerini kısa süre içinde hazırlamak yoğun çaba gösterdiği kutulama çalışmaları sonunda malzemeler tek tek kamyona yüklendi.

Alkışlar eşliğinde uğurlandı

Marmaris ve Manavgat yangınlarından zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası sonucunda kamyona yüklenen yardım malzemeleri alkışlar eşliğinde uğurlandı. Lüleburgaz'ın yanı sıra Babaeski ve Büyükkarıştıran'dan da çok sayıda vatandaşın yardım malzemesi gönderdiği kamyon en kısa süre içerisinde Marmaris'te olacak.

Çıkan notlar duygulandırdı

Öte yandan yardım malzemelerin bazılarının içinden çıkan notlar duygulandırdı. Kiminin cebindeki son parayla, kiminin harçlığıyla gönderdiği yardım malzemelerinin içinden çıkan notlardan bazılarından satır araları ise şöyle;

"Yapamadıklarımızın farkındayız. Bizi affedin. Yaralarımızı sarıp güçlü bir şekilde tekrar ayağa kalkmak için kolunuza girecek bir Türkiye, koca bir millet yanınızda."

"Acınızı ailemizin acısı gibi, kendi acımız gibi hissettik. Yaralarınıza bir nebze merhem olmasını dileriz. Geçmiş olsun."

"Az da olsa yaralarınızı sarmak istedik. Yalnız değilsiniz."

"İmkanım bu kadar. Keşke fazlasını yapabilsem. Rabbim yardımcınız olsun."

Lüleburgaz, Manavgat, Marmaris, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yardım kamyonu alkışlarla uğurlandı - Son Dakika


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