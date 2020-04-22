Yardım kolileri Kızılcahamam'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor - Son Dakika

Ankara Valiliği tarafından Kızılcahamam'a gönderilen 830 gıda yardım kolisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.



İlçede, Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla tespiti yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönüllü öğretmenler tarafından 830 adet yardım kolisi dağıtılacak.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, koliler için oluşturulan depoda incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde inceledi.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, koronavirüs salgını ve Ramazan ayı sebebiyle birçok sosyal çalışmanın aksamadan yürümesine gayret ettiklerini belirterek, "Valiliğimiz tarafından ilçemize ulaştırılan 830 adet koliyi de inşallah herhangi bir aksaklık yaşamadan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kaymakamlığımızla birlikte yaptığımız çalışmalar ile vatandaşlarımıza bu zor süreçte destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm gönüllü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.