Yardım konvoyu dualar eşliğinde Suriye'ye hareket etti - Son Dakika
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Yardım konvoyu dualar eşliğinde Suriye'ye hareket etti

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Suriye'ye 5 tır dolusu gıda ve giyim yardımı yapıldı.

Yardım konvoyu dualar eşliğinde Suriye'ye hareket etti, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Suriye'ye 5 tır dolusu gıda ve giyim yardımı yapıldı.


İç İşleri Bakanlığı'nın talimatı, AFAD'ın koordinasyonunda ülke genelinde başlatılan İdlip'e Yardım Kampanyası'nda Tavşanlı'dan 5 tır dolusu yaşam malzemesini savaş bölgesine gönderdi. Tavşanlı Belediyesi ile Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından organize edilen kampanya 3 Ocak'ta başlatılmıştı. 15 gün gibi kısa sürede ilçe halkı 12 ton gıda, yatak, battaniye ve un'dan oluşan bağışları dualar eşliğinde Suriye'ye göndermiş oldu.


Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aka, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ve 33 STK temsilcisinin katıldığı programda Kardeşlik ve Yardım Platformu adına konuşmayı Tiyatrocular Dernek Başkanı İbrahim Vehbi Atabay yaptı.


Daha sonra vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Mustafa Güler, bugün sadece Suriye için toplam 25. tırın yola çıktığını hatırlatarak Tavşanlı halkına mazlum toplumlara yaptığı bağış ve fedakarlıktan ötürü teşekkür etti.


Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy'un yaptırdığı dua eşliğinde yardım tırları İdlip'e hareket etti. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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