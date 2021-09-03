Yardım Konvoyu Dualarla Afet Bölgesine Uğurlandı - Son Dakika
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Yardım Konvoyu Dualarla Afet Bölgesine Uğurlandı

03.09.2021 21:50
Yardım Konvoyu Dualarla Afet Bölgesine Uğurlandı

Manavgat Belenobası Mahallesinde meydana gelen yangınların ardından evi yanan ve ihtiyaçları tespit edilen aileler için Valiliğimizin başlattığı ve Sivil Toplum Platformu ve vatandaşlarımızın destekleriyle hazırlanan yardım konvoyu dualarla uğurlandı.

Manavgat Belenobası Mahallesinde meydana gelen yangınların ardından evi yanan ve ihtiyaçları tespit edilen aileler için Valiliğimizin başlattığı ve Sivil Toplum Platformu ve vatandaşlarımızın destekleriyle hazırlanan yardım konvoyu dualarla uğurlandı.

'Yangının Yaralarını Yine Beraberce Sarıyoruz' sloganıyla Valiliğimizin öncülüğünde halkımızın da yoğun desteği ve katılımları ile birlikte el birliğiyle toplanan kanepe, halı ve perdelerden oluşan yardımların ikinci etabı olan yardım konvoyu, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de katılımlarıyla Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından Manavgat Belenobası Mahallesindeki ailelere ulaştırılmak üzere uğurlandı. Karaman Valiliği/ BASIN

Kaynak: Habermetre
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Hizb-i İslami Partisi, Hakkı Çınarsoy, Belenobası, Manavgat, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yardım Konvoyu Dualarla Afet Bölgesine Uğurlandı - Son Dakika

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