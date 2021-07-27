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Yardım kuruluşları üç birliği için toplandı - Son Dakika

Yardım kuruluşları üç birliği için toplandı

27.07.2021 14:06
Yardım kuruluşları üç birliği için toplandı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, şehirdeki sosyal yardım çalışmalarının daha nitelikli ve doğru strateji ile yapılabilmesi adına bu anlamda aktif rol oynayan 17 sosyal yardım kurumunun temsilcileriyle "Güç Birliği" adı altında istişare toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, yardımlar noktasında sahada yaşanan ortak sorunların çözümü için güç birliği yapılması çağrısında bulundu.

Sürdürdüğü faaliyetlerle her alanda etkin bir rol oynayan İnegöl Belediyesi, şehirdeki sosyal yardımların belli bir standart ve düzen içerisinde yapılabilmesi adına önemli bir adım attı. Şehirdeki sosyal yardım çalışmalarının daha nitelikli ve doğru strateji ile yapılabilmesi adına bu anlamda aktif rol oynayan 17 sosyal yardım kurumunun temsilcileriyle "Güç Birliği" toplantısı düzenlendi.

Şehrin yardımlarla ilgili ortak bir akılla hareket etmesi adına ortak bir yardım listesinin oluşturulmasının sağlanması, İnegöl'deki yardım potansiyelinin gerçek hacminin belirlenmesi, aynı kişilerin birden fazla kurumdan yardım istemesinin önüne geçilebilmesi, mükerrer yapılan yardımlarda kişilerin ihtiyaç düzeylerinin belirleyip sürekli yardımların sağlanması gibi başlıkları barındıran istişare toplantısı, bugün 09.00'da Royal Otel'de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığındaki toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Vakıf Oda Başkanı Halil Şekerci, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mahmut Emanet, İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yöneticisi Hayriye Durmuş, Sosyal Hizmetler Müdürü Fatih Fakılı, Kızılay Başkanı Varol Yılmaz, İHH Başkanı İlhan Tatlı, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa Aksakaloğlu, Hayrat Yardım Vakfı adına İbrahim Şahin, Ensar Vakfı Başkanı Sinan Gültekin, İyilik Hareketi Derneği Temsilcisi Betül Cerrah ile Esra Leblebici, Beşir Derneği Başkanı Uğur Çiçek, Diyanet Vakfı temsilcisi Rasim Seçkin, Çilek Vakfı Adına Erkan Balcı, İnegöl Kültür Vakfı adına Semih Kılıç ve İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı katıldı.

AYNI DERDİ YÜKLENMİŞ KURUMLARLA BİR ARADAYIZ

Toplantının açılışın Güç Birliği istişare toplantısının amacı ve beklentiler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün özellikle şehrimizdeki yardım kuruluşlarıyla bir araya gelmek istedik. Bunlarla ilgili İnegöl Belediyesi'nin de hem Sosyal Yardımlar adı altında müdürlüğü var hem de aynı zamanda Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz var. Bunlar üzerinden yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki katılımcılarımız da aslında İnegöl Belediyesi gibi kendi alanında destek ve yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara eriştiriyor. Aynı derdi yüklenmiş olan kuruluşlarla bir aradayız bugün. Tabi burada çalışma arkadaşlarımızın tespit ettiği bazı sorunlar, sahada yaşanan problemler var. Muhtemelen bunların sizler de yaşıyorsunuz. Bu sorunların istişaresini burada yapalım istedik" dedi.

İNEGÖL'DE 383 DERNEK VAR

17 kurum temsilcisinin toplantıda yer aldığını hatırlatan Başkan Taban, "Dernekler masasından aldığımız bilgiye göre şehrimizde 383 tane dernek var ama bunların sadece 82 tanesinde yardımlaşma ibaresi geçiyor. Burada da davet ettiğimiz 17 kuruluşumuz var. Burada devletimizin resmi temsilcileri de var, Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de var, tüzel kişilik kazanmış ve yardım yapan diğer kıymetli kuruluşlarımız da burada bulunsun istedik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ORTAK HAREKET EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Başkan Taban, İnegöl şehrinin ekonomik anlamda ve ticari aktivite anlamında son derece önemli ve bu konularda rüştünü ispat etmiş bir şehir olduğuna da vurgu yaparak; "Dolayısıyla yardımlar bir şekilde insanlara ulaşıyor ve ulaştırılıyor. Allah'a hamdolsun biz şehrimizde özellikle ülkeyi aşan yardımlar noktasına gelmişiz. Burada uluslararası düzeyde yardım yapan kuruluşların temsilcileri de var. Dolayısıyla biz özellikle şehrimizde yaptığımız yardımlar noktasında mükerrer yardımları önleyebilir miyiz ya da veriyi ortak kullanabilir miyiz düşüncemiz vardı. Zaman zaman yardım yapılan yerlere başkaca yardımların da gittiğini görünce acaba bu yardımları daha koordineli ve daha hedefe matuf bir hale dönüştürebilir miyiz gibi bir kaygı içerisine girdik. Şehrin potansiyelini bu anlamda görebilmek kıymetli. Eğer bir veri görebilirsek daha doğru kararlar vermiş oluruz. Bir de gerçek ihtiyaçlar noktasında tespitlerimizi daha isabetli yapmış oluyoruz. Sizlere yapılacak sunum sonrası birlikte istişare ederek neler yapabiliriz, ortak hareketi nasıl sağlarız noktasında görüş alışverişinde bulunalım istedik" ifadelerinde bulundu.

Açıklama sonrası İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yöneticisi Hayriye Durmuş şehrimizdeki sosyal yardımları ve ortak hareket konusuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ardından bu konu üzerine katılımcılarla istişareler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Alper Taban, Royal Otel, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yardım kuruluşları üç birliği için toplandı - Son Dakika


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