Yardım kuruluşları güç birliği için toplandı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, şehirdeki sosyal yardım çalışmalarının daha verimli olması için 17 sosyal yardım kurumunun temsilcileriyle istişare yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban, güç birliği yapılması çağrısında bulundu.

İnegöl Belediyesi, şehirdeki sosyal yardımların belli bir standart ve düzen içerisinde yapılabilmesi maksadıyla önemli bir adım attı. Şehirdeki sosyal yardım çalışmalarının daha verimli hale gelmesi için 17 sosyal yardım kurumunun temsilcileriyle istişare toplantısı yapıldı. Ortak bir yardım listesinin oluşturulması, İnegöl'deki yardım potansiyelinin gerçek hacminin belirlenmesi, aynı kişilerin birden fazla kurumdan yardım istemesinin önüne geçilebilmesi, mükerrer yapılan yardımlarda kişilerin ihtiyaç seviyelerini belirleyip sürekli yardımların sağlanması gibi başlıkları barındıran istişare toplantısı, bugün 09.00'da Royal Otel'de gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün özellikle şehrimizdeki yardım kuruluşlarıyla bir araya gelmek istedik. Bunlarla ilgili İnegöl Belediyesi'nin de hem sosyal yardımlar adı altında müdürlüğü var, hem de aynı zamanda Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz var. Bunlar üzerinden yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki katılımcılarımız da aslında İnegöl Belediyesi gibi kendi alanında destek ve yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara eriştiriyor. Aynı derdi yüklenmiş olan kuruluşlarla bir aradayız bugün. Tabii burada çalışma arkadaşlarımızın tespit ettiği bazı sorunlar, sahada yaşanan problemler var. Muhtemelen bunların sizler de yaşıyorsunuz. Bu sorunların istişaresini burada yapalım istedik" dedi.

17 kurum temsilcisinin toplantıda yer aldığını hatırlatan Başkan Taban, "Dernekler masasından aldığımız bilgiye göre şehrimizde 383 tane dernek var ama bunların sadece 82 tanesinde yardımlaşma ibaresi geçiyor. Burada da davet ettiğimiz 17 kuruluşumuz var. Burada devletimizin resmi temsilcileri de var, Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de var, tüzel kişilik kazanmış ve yardım yapan diğer kıymetli kuruluşlarımız da burada bulunsun istedik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA