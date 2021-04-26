Yardım kuruluşları İdlib kırsalına 7 tır insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 7 tır insani yardım malzemesi yollandı.
Adana Dosteller Derneği ile çeşitli dernekler tarafından hazırlanan toplam 7 tır yardım, Hatay'ın Yayladağı ilçesine gönderildi.
İçerisinde su, un ve kuru gıdanın olduğu tırlar, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya sevk edildi.
Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kaynak: AA
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