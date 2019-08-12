Yardım kuruluşlarının Afrika' ki kurban çalışması

Yardım kuruluşlarınca, Somali ve Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da mazlum ve muhtaçlar için kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, Tanzanya'da ise yarın dağıtılacak.

Yardım kuruluşlarınca, Somali ve Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da mazlum ve muhtaçlar için kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, Tanzanya'da ise yarın dağıtılacak.

Kurban Bayramı'nı yarın kutlayacak Tanzanya'nın Sıngıda kentinde hazırlıklarını tamamlayan Avrupa Yetim Eli Derneği ekipleri, 8 bin aileye kurban eti ulaştıracak.

Dernek koordinatörü Cahit Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada halkın kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye'den ve Almanya'dan hayırseverlerin bağışlarıyla alınan kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaklarını belirten Ataş, "Tanzanya'da yarın Kurban Bayramının birinci günü, hayırseverlerin bize vekaletlerini verdikleri kurbanları keseceğiz. Kestiğimiz kurban etlerini yetim, mağdur ve fakirlere dağıtacağız. Hedefimiz 8 bin aileye kurban eti dağıtmaktır. Kurban eti ile beraber burada yetimleri giydireceğiz ve yoksullara kuru gıda yardımı yapacağız." dedi.

Hollanda'da faaliyet yürüten İHO-EBRAR Tanzanya koordinatörü Sabahattin Ugar da kurban hazırlıklarını tamamladıklarını ve Hollanda'daki Türkler ve diğer Müslümanların bağışladıkları kurbanların etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını söyledi.

Somali'de 25 bin aileye ulaşıldı

Güney Afrika ülkesi Somali'de kurban faaliyeti yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma derneği ekipleri, vekalet aldıkları kurbanları keserek etlerini muhtaçlara ulaştırdı.

Başkent Mogadişu'da bayram namazının ardından kurban kesimlerine başlayan dernek gönüllüleri 25 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Organizasyon ekibi sorumlusu Osman Özcan, kendilerine emanet edilen kurbanları Somali halkına ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'den kurban yardımı gönderen hayırseverlere teşekkür eden Özcan, "Dünyanın en yoksul ülkesi olarak bilinen Somali halkına, bayramın birinci gününde 25 bin kişiye kurban yardımında bulunduk. Türkiye halkının yaptıkları yardımlardan dolayı mutlu olan bu halk bizim aracılığımız ile herkese teşekkür etti." dedi.

Türkiye Bangsamoro'ya "cansuyu" oldu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 60 yıl verilen özgürlük mücadelesi sonrasında bu yılın başında kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı'nı kutlayan Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da 25 bin kurban paketi dağıtıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 2 yıl önce işgal ederek 200 binden fazla insanı evsiz bıraktığı Marawi'de, kamplarda yaşam mücadelesi veren Morolu Müslümanlar kurban payı dağıtan Cansuyu Derneği yardım gönüllülerine teşekkür etti.

Yeni kurulan Bangsamoro Hükümeti Sağlık Bakanı Doktor Saffrullah Dipatuan'ın da eşlik ettiği yardım organizasyonunda, aileler için özel hazırlanan kurban paketleri dağıtıldı.

Bu arada, Cansuyu Derneği yardım gönüllülerinin beraberinde getirdikleri balon ve bayram şekerleri, kamplarda yaşam mücadelesi veren çocuklarla paylaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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