ŞANLIURFA - Yardım kuruluşlarının kış kampanyaları İdlib halkının içini ısıtıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarınca kış mevsiminde Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yaşayanlar için başlatılan kampanyalarla toplanan yardımlar, soğuk hava ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin dertlerine derman oluyor.

İdlib'in kırsalındaki çadır kentlerde kalan sivillerin zorlu hayatı son günlerde soğuk hava ve kar yağışıyla daha da ağırlaştı. Kışın insani dramın arttığı bölgede insanların tek umudu ise Türkiye'den gelecek yardımlar.

Şanlıurfa'daki yardım kuruluşlarının yaklaşık 10 yıl önce başlattığı "Sınır Ötesine Yardım Kampanyası" çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentteki hayırseverlerden temin edilen gıda, kıyafet, un, soba ve kömür gibi malzemeler İdlib'e ulaştırılıyor.

"Türkiye'den başka yardım yapan yok"

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine, Suriye'de yaşanan olaylar sonrası oradaki insanlara yardım edebilmek için kentteki 60 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla platform kurduklarını söyledi.

Bugüne kadar Suriye ve Türkiye'deki Suriyelilere 3 bin 600 yardım tırı desteğinde bulunduklarını anlatan Gerem, şöyle konuştu:

"İdlib tabiri caizse 'küçük kıyameti' yaşıyor. Bu kış mevsiminde yağmurda, çamurda, karda yaklaşık 4,5 milyon insan yaşam mücadelesi veriyor. Bu aileler arasında yetimler, dullar, yaşlılar, hastalar bulunuyor. Maalesef Türkiye'den başka yardım yapan ülke de yok. Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu yardımda bulunuyor ama yetmiyor. Bu soğuklarda İdlib'de çadırda battaniyesi, ekmeği, sobası ve kömürü olmayan insanlar yaşıyor.

Biz zaman zaman yardım dağıtımları için bölgeye gidiyoruz, özellikle çocuklar üşüyor, ayağı çıplak halde yaşıyor. Yaklaşık 2 ay önce başlattığımız 'İdlib üşüyor' kampanyası kapsamında çocuklar için mont, bere, bot gibi yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle bölgede, un, patates, soba, kömür, gıda ihtiyaçları var. Bu zorlu kış aylarında insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için çok acil yardımda bulunmamız lazım. Az çok demeden yardımda bulunalım çünkü bizlerden bir umutla yardım bekliyorlar. Yaklaşık 2,5 ayda 40 tır yardımı bölgeye gönderdik. O soğuklarda sobasız, battaniyesiz yaşamaya mecbur kalınan yerde insanların ölmemeleri zaten bir mucize."

"Son 10 günde 20 tır insani yardım topladık"

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla da iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'deki insanlara çeşitli yardımlarda bulunduklarını aktardı.

Özellikle kış aylarında İdlib bölgesinde yaptıkları yardım faaliyetlerinde insanların nasıl zor şartlarda yaşadıklarına şahit olduklarını ifade eden Atilla, yaklaşık 2,5 ay önce "Kış kapıda yalnız bırakma" kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Atilla, hayırseverlerin bugüne kadar büyük destekte bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu kampanyaya başlarda beklediğimiz yardımları göremedik. Ancak son günlerde İdlib kırsalında soğuktan ölenlerin olduğu duyumu sonrası yardımlar arttı. 200 bin lira nakdi desteğin yanında son 10 günde 20 tır insani yardım topladık. Bunlardan 13'ünü bir hafta önce gönderdik. İnşallah 7 tırımız da hazır, göndereceğiz. Allah yardımda bulunan herkesten razı olsun. Özellikle un desteği bekliyoruz çünkü bölgede un ihtiyacı çok fazla. İnsanlar oraları gözleriyle görmedikleri için yaşanan sıkıntıların farkında değil. Bölgede yaklaşık bin çadır kentte 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Özellikle insanların un, gıda, kıyafet, soba ve kömüre ihtiyaçları var. Hayırseverlerden destek bekliyoruz."