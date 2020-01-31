Yardım malzemeleri arasında duygulandıran mektup - Son Dakika
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Yardım malzemeleri arasında duygulandıran mektup

7 saat önce

İzmir Bergama'dan Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım malzemelerinin arasında, Soma maden faciasında babasını kaybeden bir çocuğun mektubu ortaya çıktı.

Yardım malzemeleri arasında duygulandıran mektup, System.String[]

İzmir Bergama'dan Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım malzemelerinin arasında, Soma maden faciasında babasını kaybeden bir çocuğun mektubu ortaya çıktı. Mektupta yazan, "Sizleri çok iyi anlıyorum. Ben de Soma maden faciasında babamı kaybettim. Biz de çok zor zamanlar geçirdik" cümleleri yürek burktu.


Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşın ölümüne ve çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden olan depremin ardından İzmir Bergama'dan da bölgeye yardımlar ulaştırılıyor. Yardım malzemeleri araca yüklenirken Soma maden faciasında babasını kaybeden ortaokul 8. sınıf öğrencisi Şennur Sarı'nın yazdığı mektup ortaya çıktı, yazanlar yürek burktu. Mektubu bulan Bergama Belediyesi görevlisi Oktay Ertürk ve beraberindekiler yazılanları okuyunca duygulu anlar yaşandı.


Mektupta, "Merhaba, ben İzmir Bergama ilçesinden gönderiyorum bu yardımı. Sizleri çok iyi anlıyorum. Ben de Soma maden faciasında babamı kaybettim. Biz de çok zor zamanlar geçirdik. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum" diye yazdı. Mektup, belediye görevlileri tarafından yardım malzemeleri arasına konularak Elazığ'a gönderildi.


Durumun iletildiği Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Biz 7'den 70'e ne kadar yürekli, yardımlaşmayı seven bir millet olduğumuzu ortaokul öğrencisi bu kardeşimizin mektubuyla bir kez daha anlamış olduk. Allah milletimize bir daha felaket yaşatmasın" dedi. - İZMİR

Bergama, Elazığ, İzmir, Soma, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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