Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: "Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım" - Son Dakika

Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: "Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım"

05.11.2020 12:27

Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: "Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı.

Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: "Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım"

Depremzede çocuklar için ders notu hazırladı

İZMİR - Göztepe taraftarları tarafından toplanarak çadır bölgelerine gönderilen yardım malzemelerinin arasından duygusal notlar çıkıyor. Bir çocuğun, çadırda ders çalışmakta güçlük çekecek çocuklar için hazırladığı ders notu duygulandırdı.

Göztepe taraftarları, iki basketbol sahası alanında Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım malzemelerini çadır bölgelerinde ihtiyacı olan depremzedelere gönderiyor. Gelen yardım malzemelerinin arasında duygulandıran notlar da çıkıyor. Genelde çocuklar tarafından hazırlanan notlarda, deprem nedeniyle geçmiş olsun dilekleri yazılıyor. Depremzede çocuklara kitap yardımında bulunan Beyza Meral Petekal isimli çocuğun, çadırlarda ders çalışmakta güçlük çekecek çocuklar için hazırladığı ders notu ise duygulandırdı. Kağıda matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerinden soru ve cevaplar yazan Petekal, "Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım. Matematik, Türkçe, hayat bilgisi... Şimdi konuşmayı bitiriyorum. Bu arada ben de 2. sınıfa gidiyorum" yazdı.

"Yüzlerindeki o gülümseme tüm yorgunluğumuzu alıyor"

Yardım malzemelerinin Türkiye'nin her yerinden geldiğini söyleyen Göztepe taraftarı Behçet Şenözhür, "Buraya gelen yardım malzemelerinde duygusal notlar çıkıyor. Bir çocuğumuz 'Biliyorum bu dönemde ders çalışamıyorsunuz. Ben size ödev hazırladım' yazmış. Kağıda matematik, Türkçe, hayat bilgisi derslerinden sorular ve cevaplar yazmış. Bu bizi çok duygulandırdı. Bir kardeşimiz, elleriyle oyuncak getirmiş. Onu çadırdaki bir arkadaşına verdi. Bu olaylar bizi çok mutlu ediyor. İnsanların yüzlerindeki o gülümseme tüm yorgunluğumuzu alıyor. Çocukları mutlu edecek boyama kitapları, boya kalemleri yollanırsa biz bunları seve seve çocuklara iletiriz" sözlerine yer verdi.

"Ev eşyası, soba ve tabure ihtiyacı var"

Behçet Şenözhür, "Göztepe tarafları olarak depremin ilk gününde örgütlendik. Çığ gibi bir yardım var. Çadır sayısı çok fazla ve insanların yardıma ihtiyacı var. Gün içerisinde 250-300 kişi burada hazır bulunuyor. Nerede neye ihtiyaç varsa buradan kamyonlarla çadır bölgelerine gönderiyoruz. Sosyal medyada ilk gün paylaşılan ihtiyaç görseli hala paylaşıldığı için aynı tipte malzemeler geliyor ancak şu anda gıda ve çocuk bezi gibi malzemelerde ihtiyacımız yok. İki basketbol sahası malzeme ile dolu. İnsanların artık evlerine kavuşmasını umut ediyoruz. Bu yüzden ev eşyası konusunda yardım malzemelerine ihtiyaç var. Hala çadırda kalan kişiler için de yastık, odun sobası veya ateş yakılacak varil, tabure gibi malzemeler gerekiyor. Biz sosyal medya sayfalarımızda ihtiyaç olunan yardım malzemelerini paylaşıyoruz. Bugüne dek Türkiye'nin her yerinden, çeşitli taraftar gruplarından yardımlar geldi. İnanılmaz bir destek var. Ancak yakında yağmurlar başlayabilir. Bu malzemeleri koyacağımız kapalı bir alana ihtiyacımız var. Bunun çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu.

Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım
Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım
Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım
Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım
Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım
Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım
Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım
Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım
Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım

basketbol, Türkiye, Deprem, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yardım malzemeleri arasından çıkan not duygulandırdı: 'Biliyorum ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım' - Son Dakika


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