Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı - Son Dakika

Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı
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Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadele eden Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin Kosova'ya ulaştığını bildirdi.
Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadele eden Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin Kosova'ya ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız son durağı olan Kosova'ya da malzemeleri teslim etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'ye yazdığı mektubun yetkililere teslim edilmesini müteakip uçağımız Kosova'dan ayrıldı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:30 Kaynak: İHA
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