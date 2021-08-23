Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri Kastamonu'da afetzedelere ulaştırılıyor.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un talimatıyla, Kastamonu'da selden zarar gören vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlatıldı. Harekete geçen duyarlı Ormanlı halkı, bir günde temizlik ve gıda malzemelerini temin ederek Ormanlı Belediye binasına teslim ettiler.

Bölgede suların çekilmesi sonrası bölgede ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, çok sayıda yardım kuruluşu da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz görev yapıyor.

Sel afeti yaşayan Kastamonu'ya giden Ormanlı Belediyesi ekipleri, 1 minibüs dolu malzemeyi araçtan indirerek, afetzedelere ulaştırılması için Türk Kızılayı ile ortak hareket ederek çalışmalara katıldı.

Gıda ve temizlik malzemeleri yine belediye personelleri ve Kızılay gönüllüleri tarafından afetzedelere dağıtılıyor. Yardımların ulaşmasında ilk günden beri yakından ilgilenen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, bölgede görev yapan tüm personele kolaylıklar dilerken, afet yaşayan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. - ZONGULDAK