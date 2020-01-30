Yardım malzemelerini dağıtılmasını beklemeden alıp götürdüler - Son Dakika

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası kente birçok noktadan yardım malzemesi gönderildi. Salı Baba Mahallesi'ne gelen gıda ve kıyafet malzemelerini ise bazı kişiler dağıtılmasını beklemeden alıp gitti.

Kentte yaşanan deprem felaketi sonrası depremzedeler için Türkiye 'nin dört bir yanından yardım malzemesi gönderildi. Malzemeler yetkililerin kontrolünde eşit bir şekilde dağıtılmaya başlandı. Elazığ merkeze bağlı Salı Baba Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler için gelen yardım malzemeleri ise mahallede bulunan taziye evine depolandı. Yetkililer yardım malzemelerini dağıtmak için çalışmalara başladığı sırada kimliği belirsiz bazı kişiler dağıtılmasını beklemeden yardım kolilerini alarak bölgeden ayrıldı.

BEKLEMEDEN ALIP GİTTİLER

Yardımların dağıtılması için yoğun bir şekilde yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyleyen Salı Baba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş , bazı kişilerin beklemeyip izinsiz bir şekilde yardım malzemelerini alıp gittiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Rokkoş Güneş (65) ise devletin bulundukları bölgeye 5 tır yardım malzemesi gönderdiğini belirterek, 'Allah devletimizden razı olsun. Eksiklerimizi tamamladılar' diye konuştu.

Yardım malzemesi almak için sırada bekleyen Sercan Balaban (28) ise bazı kişilerin tekrar tekrar gelip gıda malzemesi almaya çalıştığını bu durumdan dolayı mağdur olduklarını söyledi.