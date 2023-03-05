Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki evine getiren emniyet personeli açığa alındı - Son Dakika
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Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki evine getiren emniyet personeli açığa alındı

05.03.2023 13:38
Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki evine getiren emniyet personeli açığa alındı

Tekirdağ Valiliği, deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddia edilen emniyet personelinin açığa alındığını bildirdi.

Tekirdağ Valiliği, deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddia edilen emniyet personelinin açığa alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir."

Kaynak: AA
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