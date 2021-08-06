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Yardım noktalarında büyük yoğunluk - Son Dakika

Yardım noktalarında büyük yoğunluk

06.08.2021 16:17
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Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde başlayan ve farklı noktalardan kısa sürede hızla yayılarak çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları için büyük bir seferberlik başladı.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde başlayan ve farklı noktalardan kısa sürede hızla yayılarak çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları için büyük bir seferberlik başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında oluşturulan yardım noktalarına gelerek ekiplerin ihtiyaçlarını gidermek için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangınların kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor.

Birçok yardım noktası oluşturuldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Menteşe ilçesinde Eski Otogar, Marmaris ilçesinde Mezbaha Tesisi, Ortaca ilçesinde Ortaca Sosyal Hizmet Birimi, Fethiye ilçesinde Fethiye Sosyal Hizmet Birimi ve Bodrum ilçesinde ise MBB Bodrum Konacık Hizmet Binasında yangın bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere birçok yardım noktası oluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı ve ekiplerin ihtiyaçlarına yönelik paylaşılan güncel listelere göre malzemeleri temin ederek yardım noktalarına ulaştıran vatandaşlar, yangın söndürme ekiplerine büyük destek sağlıyor. Son olarak yayınlanan listeye göre ekiplerin "Su, buz, konserve, çorap, yangın hortumu (85'li itfaiye tipi), motorin, yanmaz eldiven, yanmaz ayakkabı (çelik burunlu iş ayakkabısı), arazöz, hidroskoplu yangın söndürme aracı, N95 gaz maskesi, ağaç kesme motoru, jeneratör (en az 30 kw), 5 tonluk su deposu, 80'lik yerüstü yangın hidrantı, çekici ve lowet, mobil mutfak-tuvalet, banyo ve tuvaletili konteynır, çadır, beyaz eşya, halı, mobilya, yatak, yorgan, battaniye, yastık" ihtiyaçları bulunuyor.

Çiftçilere saman desteği veriliyor

Muğla'nın birçok ilçesinde günlerdir devam eden yangınlarda, ormanların yanı sıra bazı noktalarda yerleşim yerleri de zarar gördü. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların depolardaki saman ve hayvan yemlerinin de yandığı görüldü. Şehirde üst düzey bir dayanışma örneği sergilenirken Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangında zarar gören çiftçilere destek çalışmalarını hızlandırarak ihtiyacı olan çiftçilere de saman desteğinde bulunuyor.

Büyükşehir ekipleri onlarca hayvanı hayata döndürüyor

Söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği çalışmalarda, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler yangınlardan zarar gören hayvanların tedavisi için yoğun mesai harcıyor. Yangınlarda alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden veteriner hekimler, onlarca hayvanı hayata döndürüyor. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarına müdahale ediyor. Hayvanların sahiplerine ise tedavinin devamı için yara merhemi, antibiyotik ve dezenfektan veriliyor.

Başkan Gürün; "Bu Dayanışma Gelecek Umutlarımızı Güçlendiriyor"

Yardım noktalarındaki gönüllüleri sık sık ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu dayanışmayı gördükçe gelecek için umutlarının daha da büyüdüğünü ve emek veren herkese tek tek teşekkür ettiğini belirtti. Gürün, "Ormanlarımız için verilen mücadele her alanda devam ediyor. Sahadaki arkadaşlarımız ayrı burada yardımları organize eden vatandaşlarımızın ayrı büyük emeği var. Burada yardım noktalarına gelen her türlü ihtiyaç malzemeleri öncelikle liste altına alınıyor ve kategorilerine ayrılıp buradaki arkadaşlar tarafından istifleniyor. Ardından nereye hangi malzemenin gittiği kayıt altına alınıyor. Güncel olarak belirlenen ihtiyaçlar listeleri günlük olarak yayınlanıyor. Herkes elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor ve en çok nakit desteği gönderilmeye çalışılıyor. Ancak şuan nakit kampanyası için gerekli izinler alınmadı. İzin alınmadan nakit desteği alamıyoruz. Yangınların ardından yapılacak olan hasar tespit çalışmalarının ardından bizim yapmamıza ihtiyaç olursa değerlendirebiliriz. Ancak şunu belirtmeliyim ki yardım noktalarındaki bu mücadeleyi gördüğüm her an duygusal bir ruh haline bürünüyorum. Gerçekten vatandaşlarımız çok önemli bir emek harcıyorlar. Tek tek herkse teşekkür ediyorum. Muğlamız için birlikte mücadele etmeye devam edelim" dedi. - MUĞLA

Yardım noktalarında büyük yoğunluk
Yardım noktalarında büyük yoğunluk
Yardım noktalarında büyük yoğunluk

Marmaris, Fethiye, Bodrum, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yardım noktalarında büyük yoğunluk - Son Dakika


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