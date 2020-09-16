Yardım olarak aldıkları kömürleri internet üzerinden satmaya kalktılar - Son Dakika

Yardım olarak aldıkları kömürleri internet üzerinden satmaya kalktılar

Sivas'ta yardım kömürlerini internet üzerinden satışa çıkaran kişiler yakalanarak kömürlere el konuldu.

Yardım olarak aldıkları kömürleri internet üzerinden satmaya kalktılar, System.String[]

Sivas'ta yardım kömürlerini internet üzerinden satışa çıkaran kişiler yakalanarak kömürlere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Gülyurt mahallesinde meydana geldi. Sivas Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 1 ton kömür ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Teslim edilen kömürler İnternet üzerinden satışa çıkarılınca ekipler alarma geçti. Ekipler yardım kömürlerini satan kişiler ile alıcı gibi irtibata geçerek adresleri ve kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine ekipler adreslere baskın düzenleyerek yaklaşık bir ton kömür satılmadan Sivas Valiliği tarafından el konuldu. Yardım kömürlerini İnternet üzerinden sattığı tespit edilen S.C. ve E.D. hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

İnternet, Kömür, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yardım olarak aldıkları kömürleri internet üzerinden satmaya kalktılar - Son Dakika

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