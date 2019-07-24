"Yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir"
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, basın yer alan gelen yardımların reddedildiği ile ilgili haberler için açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği
, basın yer alan gelen yardımların reddedildiği ile ilgili haberler için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir" denildi.
Düzce'de afet yararlarının sarılması çalışmaları il dışından gelen desteklerle devam ediyor. Düzce meydana sel felaketi için basın kuruluşlarında il dışından çeşitli kurumlardan gelen yardım taleplerinin reddedildiğine dair çıkan haberler üzerine Düzce Valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "DSİ, Karayolları, Düzce İl Özel İdaresi, Zonguldak
İl Özel İdaresi, Bilecik
İl Özel İdaresi, Bolu
İl Özel İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, Ankara Büyükşehir Belediyesi
, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
, Konya
Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu ve sivil toplum kuruşlarına ait değişik marka ve evsaf da iş makinesi, araç–gereç, beraberindeki personel ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir" denildi. - DÜZCE
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