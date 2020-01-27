Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı: 'Ruhunuzdaki yaralardan öpüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı: 'Ruhunuzdaki yaralardan öpüyoruz' - Son Dakika

Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı: 'Ruhunuzdaki yaralardan öpüyoruz"

6 saat önce

Giresun Belediyesi tarafından deprem bölgesi için başlatılan kampanyaya Giresunlular yoğun destek gösterdi.

Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı: 'Ruhunuzdaki yaralardan öpüyoruz

Giresun Belediyesi tarafından deprem bölgesi için başlatılan kampanyaya Giresunlular yoğun destek gösterdi. Küçük bir yardımseverin yazdığı mektuptaki, "Gönlümüzdesiniz. Buradan hepinize sarılıyoruz ruhunuzdaki yaralardan öpüyoruz" ifadeleri duygulu anlar yaşattı.


Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun Elazığ'daki 6,8'lik deprem sonrası başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun destek gösterdi. Deprem gününden bu yana 4 tır yardım malzemesi gönderilirken Elazığ'a ulaşan koli ve çuvalların içinden çıkan mektuplar okuyanların adeta içini ısıttı.


Bir yardım kolisinin içinden çıkan mektupta yazan cümleleri ise Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Küçük bir yardımsever tarafından yazılan mektuptaki ifadeler ise okuyanları duygulandırdı. Mektupta, "Elazığ'daki kardeşlerimiz yaşamış olduğunuz depreme hepimiz çok üzüldük. Biz burada bile sarsıntıyı hissettik, sizin nasıl bir korku yaşadığınızı tahmin bile edemeyiz. Gönül isterdi ki yanınızda olup yaralarınızı saralım. Gönderdiğimiz kışlık giysiler umarız bedeninizi ısıtmaya birazcık olsun yardım eder. Ruhunuzun yaralarının sarılması ve iyileşmesi ise hepimizin tek duası, gönlümüzdesiniz. Buradan hepinize sarılıyoruz ruhunuzdaki yaralardan öpüyoruz. Biz de sizin aileniniz, anneniziz, babanınız, ağabeyiniziz, ablanızız, kardeşininiz hepinize derin bir üzüntü ve hasretle sarılıyoruz" ifadeleri yer aldı. - GİRESUN

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:11 Kaynak: İHA
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