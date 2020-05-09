Yardım paketine sessiz teşekkür - Son Dakika

İşitme Engelliler Derneği Kemer'de yaşayan işitme engelli vatandaşa yardım götürdü. Yardımı alan Hatice Şahin, işaret dili ile teşekkür etti.



Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi'nde yaşayan Hatice Şahin'in salgın sebebiyle yardıma ihtiyacı olduğu bilgisinin ulaştığı Ankara Merkezli Tomurcuk İşitme Engelliler Derneği Başkanı Faruk Bilgili'nin talimatıyla Tomurcuk İşitme Engelliler Derneği Antalya İl Temsilcisi Avukat İbrahim Kamalak ve Mali İşler görevlisi Mahmut Bucak vatandaşa yardım kolileri ulaştırdı.



Hatice Şahin, dernek yetkililerine yardım paketleri için işaret dili ile teşekkür ederken derneğin Antalya İl Temsilcisi İbrahim Kamalak, "Her zaman sessizlerin sesi olmaya gayret edeceğiz. Bir ihtiyacınız, sıkıntınız olduğunda 7/24 ulaşabilirsiniz, hayırlı Ramazan'lar diliyoruz" dedi. - ANTALYA