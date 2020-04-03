Yardım paraları evlerde ödeniyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğa son vermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere bin TL'lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.



Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğa son vermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde yapılan yardımları ekipler vatandaşların evlerine giderek bizzat ihtiyaç sahibine elden teslim ediyor. Valilik koordinesinde kurulan ekipler, önceden belirledikleri adreslere ellerindeki liste ile giderek nakdi yardımları gerçekleştiriyor. Yardım alan vatandaşlar, hizmet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA