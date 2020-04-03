Yardım paraları ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor - Son Dakika

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilmeye başlanan bin TL'lik ödemeler Araban'daki ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.



Korona virüs salgını sonrası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında sosyal yardım alan hanelere bin TL destek ödemesi 1 Nisan itibariyle başladı. Paraların PTT şubelerinden verilmeye başlamasıyla oluşan yoğunluk nedeniyle yardım ödemelerinin ihtiyaç sapiplerine evlerinde ödenmesi kararı aldı. Sosyal mesafenin de korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında PTT dağıtıcıları, bekçi ve güvenlik güçleri tarafından paralar evlere götürülerek ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.



Yapılacak çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ödemelerin ikametlerde elden yapılmasına başlandığını belirterek, "PTT'den ödeme yapılmayacağı için vatandaşlarımızın PTT'ye gitmemesi gerektiği önemle duyurulur. Sağlığınız için lütfen evlerinizde kalın" diye konuştu. - GAZİANTEP