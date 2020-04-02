Yardım paraları ikametlere götürülecek - Son Dakika

Kayseri'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde maddi durumu iyi olmayan hanelere verilecek bin TL, PTT önlerinde yoğunluk oluşmaması için ikametlere götürülerek hak sahiplerine teslim edilecek.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi ek kararlar alındı. Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan yeni ek kararlarla ilgili şu bilgiler verildi:



"Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona Virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ilimizde uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ilçelerimizde PTT aracılığıyla 01.04.2020 tarihinden itibaren başlayan hane başı 1.000 TL. tutarındaki ödemelere ilişkin olarak; vatandaşlarımızın aynı anda müracaatları için PTT şubelerine gitmesi nedeniyle yoğunluk oluşmaması ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntülerinin meydana gelmemesi, bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamda vatandaşlarımız açısından ciddi bir risk oluşmaması için, yapılacak ödemelerin vatandaşlarımıza 03.04.2020 Cuma saat 10: 00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılmasına, belirtilen uygulamanın ilimiz ilçelerinde etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İlçe Kaymakamlıklarımızca; yardım yapılacak kişilerin adres bilgileri üzerinde (şehir merkezi/köy) emniyet, jandarma ve PTT görevlileri arasında gerekli dağıtımın planlanmasına,



dağıtımda görev alacak kolluk görevlileri, bekçiler ve PTT görevlilerin belirlenerek, mutemet olarak görevlendirmelerinin yapılmasına, vefa sosyal destek grubunda görevli olanların bu kapsamda görevlendirilmemelerine, hak sahiplerine 03.04.2020 Cuma saat 10: 00'dan itibaren ikametlerinde ödemelerin yapılması için gerekli tüm planlamaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ