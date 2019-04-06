Yardım Paralarıyla Köy Mezarlığı Ağaçlandırılıyor
43 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla Mezarlığı çevresinde 200 mavi ladin toprakla buluşturuldu.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesine bağlı Kızılcakışla
Mezarlığı çevresinde 200 mavi ladin toprakla buluşturuldu.
Köylüler, Kayseri
'de bulunan Kızılcakışla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından toplanan yardımlarla aldıkları 10 yaşındaki 200 mavi ladini Kızılcakışla köyündeki köy mezarlığının etrafında toprakla buluşturarak, mezarlığı yeşillendirmeye çalışıyor.
Dernek Başkanı Necdet Topçam
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarında, sezonun ilk kampanyasını Kızılcakışla köyündeki mezarlıktan başlattıklarını belirtti.
Hep birlikte mezarlığın bir kısmını ağaçlandırdıklarını aktaran Topçam, "Mezarlığın ardından köyde bulunan boş arazileri de yeşillendireceğiz." dedi.
Derneğe para yardımında bulunan gurbetçilerden Ömer Esen de yapılan yardımların boşa gitmediğini söyleyerek çalışmalara maddi destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
Ağaçlandırma çalışmalarına köylü vatandaşlar da iş makineleri ile destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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