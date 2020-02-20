Yardım Sevenler Derneği 92. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yardım Sevenler Derneği 92. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika

Yardım Sevenler Derneği 92. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

7 saat önce

Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, 92. Kuruluş Yıl dönümü sebebiyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Yardım Sevenler Derneği 92. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor, System.String[]

Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, 92. Kuruluş Yıl dönümü sebebiyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.


Derneğin Kırşehir Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu, yaptığı bilgilendirmede ülke genelinde dernek faaliyetleri hakkında bilgiler sunarak toplumda hayırlı işlere vesile olduklarını söyledi.


Toplumda yaptıkları örnek çalışmalardan dolayı dernek üyelerini tebrik eden Vali Akın, "92. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yardım Sevenler Derneği'nin yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Kırşehir'de de, itinalı çalışmalarıyla güzel işlerde bulunuyorlar. Özverili çalışmalarıyla elde ettikleri gelirleri başta eğitim olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar"dedi.


Dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Akın, Kırşehir'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - KIRŞEHİR

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti
Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:46:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yardım Sevenler Derneği 92. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]