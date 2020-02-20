Yardım Sevenler Derneği 92. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika

Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, 92. Kuruluş Yıl dönümü sebebiyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.



Derneğin Kırşehir Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu, yaptığı bilgilendirmede ülke genelinde dernek faaliyetleri hakkında bilgiler sunarak toplumda hayırlı işlere vesile olduklarını söyledi.



Toplumda yaptıkları örnek çalışmalardan dolayı dernek üyelerini tebrik eden Vali Akın, "92. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yardım Sevenler Derneği'nin yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Kırşehir'de de, itinalı çalışmalarıyla güzel işlerde bulunuyorlar. Özverili çalışmalarıyla elde ettikleri gelirleri başta eğitim olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar"dedi.



Dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Akın, Kırşehir'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - KIRŞEHİR